Suriyeli çocuklara sportif destek

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle hayata geçirilen "Çocuklar için Sportif Eğitime Destek Projesi"nin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Ensar Toplum Merkezi’ndeki açılış töreninde, 5 yıldır Suriyelilerle yaşadıklarını belirterek birçok çalışmayı beraber yaptıklarını söyledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesiyle daha çok çocuğa ulaşmak için çalışmayı büyüttüklerini ifade eden Köken, "Bundan sonra da bu çalışmalarımız en üst seviyede devam edecek. Çocuklara yatırım geleceğe yatırımdır. Savaşsız güzel gelecek temenni ediyorum hepinize, hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Deniz Köken, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve beraberindekiler, Suriyeli çocuklara spor ayakkabısı, eşofman takımı, tişört gibi spor malzemeleri hediye etti.

- Proje

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ensar Toplum Merkezi’nde bir salonu spor yapmak için uygun bir hale getirildi ve yaş gruplarına uygun malzemelerle donatıldı.

Projeyle merkeze eğitime gelen çoğunluğu Suriyeli çocukların hem spor yoluyla kaynaşmalarını sağlamak hem de fiziksel olarak daha sağlıklı yetişmelerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Proje kapsamında 6-12 yaşlarındaki yaklaşık 300 çocuk, merkezde onlar için özel olarak hazırlanan eğitim salonunda hafta sonları spor yapacak. İlerleyen dönemlerde projeye hafta içi günleri de eklenecek ve hava koşulları uygun olan günlerde bahçede de sportif faaliyetler devam edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kadrosundan seçilen ve proje için özel eğitilen uzmanlar ve merkez bünyesindeki tercümanlar bu projede görev alacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, ayrıca bu merkeze devam eden ve spor eğitimine katılacak tüm çocuklara spor ayakkabısı, eşofman takımı, tişört gibi spor malzemeleri de temin edecek.