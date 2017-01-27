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SİVAS (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, "Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde, daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çözüm arayışında olacağız." dedi.

Akyıl, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sivas İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Seferberlik" çağrısı doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" kapsamında illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 haftadır gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Bakanlığın çalışmaları ve teşviklerini anlattıklarını dile getiren Akyıl, bu çalışmaların devam edeceğini ve 81 ili dolaşacaklarını belirtti.

Şehrin çalışma hayatında olan bütün taraflarla temas halinde olduklarını aktaran Akyıl, "Buradan topladığımız bilgileri Bakanlık'ta değerlendireceğiz, sorunları tartışacağız. Talepleri alacağız ve bu taleplerle birlikte inşallah bir çözüm noktasına gitmeye çalışacağız. Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde, daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çözüm arayışında olacağız. Milli seferberlik ruhu kapsamında buraya gelişimiz hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya, SGK Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, bakanlık ve il müdürlüğü yetkilileri katıldı.