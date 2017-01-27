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Kırıkkale'de FETÖ/PDY operasyonu

27 Ocak 2017 Cuma, 14:21

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 30 esnaf gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye ait bir arazinin hissedarlarına yönelik Kırıkkale merkezli Bursa ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 esnaftan 28'i Kırıkkale'de, ikisi de Bursa ve Erzurum'da gözaltına alındı.

Adreslerinde arama yapılan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı bulunan 3 esnafın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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