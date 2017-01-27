Olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını artırdı

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GİRESUN (AA) - Giresun ve Ordu'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması balık fiyatlarını artırdı.

Giresun Merkez Üçkayalar Balıkçı Barınağı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan, gece etkisini artıran kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını belirtti.

Kar yağışından tezgahların çok ciddi etkilendiğini, hamsinin kasa fiyatının 300 liraya yükseldiğini kaydeden Kara, şunları söyledi:

"Tekneler denize açılamayınca tezgahlar bugün balıksız kaldı. Hal böyle olunca da eldeki mevcut balıklar çok değerlendi. Kar zammından en fazla etkilenen balık ise hamsi oldu. Dün 15 lira olan hamsinin fiyatı bugün karın etkisiyle Giresun'daki balıkçı manav ve tezgahlarında 25 liraya yükseldi."

Giresun'da kar yağışı nedeniyle diğer balık fiyatları da artarken, tezgahlarda mezgit 25, barbunya 30, zargana 20, istavrit ise 25 liradan satılıyor.

- Ordu

Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Birol Koçak ise olumsuz hava şartları nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandığını dile getirdi.

Havanın elverişli olmamasının balıkçıların denize açılmasını etkilediğini kaydeden Koçak, "Kar yağışı denize açılmayı olumsuz etkiliyor. Ayrıca denizde akıntı da var. Hava şartlarının oluşturduğu etkenler, istediğimiz zaman denize açılmamızı engelliyor. Bu sebeplerle de balıkların satış fiyatı etkileniyor." dedi.

Koçak, özellikle hamsi fiyatında yükselme olduğuna dikkati çekerek, "Geçtiğimiz hafta hamsi tezgahlarda 12 ile 15 lira arasında satılıyordu. Şu anda ise kilogramı 20 lira seviyesinde satılıyor. Havaların düzelmesiyle fiyatların düşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Altınordu ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Cemil Türkmen ise kar yağışının hamsi fiyatını yukarıya çektiğine işaret etti.

Tezgahta barbunyanın 25, istavritin 15, levrek ve çupranın 25 liradan satıldığını aktaran Türkmen, "Hava şartları balık fiyatlarını yükseltti. Hamsinin ise fiyatı günübirlik değişebiliyor. Hem kar yağışı hem kuvvetli rüzgar hem de denizdeki akıntı avlanmayı olumsuz etkiledi. Bu durumda özellikle küçük tekneler denize açılamıyor. Bu nedenle de hamsinin kilogramı 20 liradan satılıyor. Havaların iyileşmesiyle fiyatlar normale dönecektir." ifadelerini kullandı.



