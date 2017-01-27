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Zorlu Enerji'den Pakistan'a 100 megavatlık güneş parkı

27 Ocak 2017 Cuma, 14:36

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, şirketin Pakistan'da yaptığı 100 megavatlık güneş enerjisi yatırımına ilişkin, "Enerji alanında iş birliğine attığımız her adımda Pakistan’ın enerjide dışa bağımlılığı azalırken, Türkiye bölgede hedeflediği büyümeye biraz daha yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin Pakistan'da gerçekleştireceği 100 megavatlık solar park yatırımı için Lahor kentinde imza töreni düzenlendi.

Pakistan'ın 3 yıl sonra kabul edilen ilk ve en büyük yenilenebilir enerji başvurusu olma özelliği taşıyan yatırımla birlikte Zorlu Enerji'nin yurt dışındaki kurulu gücü 447 megavata, toplum kurulu gücü ise bin 147 megavata ulaşacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ak, dost ülke Pakistan'ın, yurt dışında yenilenebilir enerji alanında ilk yatırımlarını yaptıkları ülke olarak kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Enerji açığı yüksek olan Pakistan’da yenilenebilir enerji alanında şimdiye kadar önemli yatırımlara imza atmış bir şirket olarak güneş enerjisi alanında yeni bir başlangıç yapmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Ak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz senelerde devreye aldığımız rüzgar santralimize bugün güneşi ekliyoruz. Rüzgar ve güneş başta olmak üzere farklı alanlarda özel yatırımlara imza atmak üzere çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Enerji alanında iş birliğine attığımız her adımda Pakistan’ın enerjide dışa bağımlılığı azalırken, Türkiye bölgede hedeflediği büyümeye biraz daha yaklaşıyor. Enerji alanındaki çalışmalar, iki ülke arasında kurulan tarihi dostluğu her anlaşma ile biraz daha perçinliyor. Pakistan’da yatırıma devam edeceğiz, gideceğimiz daha çok yol var. Grubumuzun bölgedeki ticari gücünü artırarak hedeflediğimiz büyümeye ulaşmayı ve Türkiye’nin bölgedeki gücünü artırmayı planlıyoruz. Bu bakımdan Quaid-e-Azam Solar Park’ın her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum.”

İmza töreninde konuşan Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif ise tamamlanması 6 ay sürecek olan projeyle Pakistan’ın enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasının hedeflendiğini belirterek, "Türkiye ile Pakistan arasında atılan bu proje, Türkiye'nin ikinci enerji yatırımı olarak bizim için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Zorlu Enerji’nin daha önce Pakistan’da yaptığı yatırımlar kapsamında 2013 yılında hayata geçirdiği 56 megavatlık Jhimpir rüzgar santrali, Gold Standard ödülüne layık görülmüştü. Jhimpir rüzgar santrali, Pakistan’ın ilk rüzgar santrali olma özelliğini taşımasının yanı sıra yıllık 159 milyon kilovatsaat elektrik üretiyor.

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