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Uludere'de sokak hayvanları koruma altına alındı

27 Ocak 2017 Cuma, 14:37

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde, soğuktan etkilenen sokak hayvanları için sosyal medyaya başlatılan kampanyaya, yurt içi ve yurt dışından hayvanseverler destek verdi.

Uludere ilçesinde sokak hayvanlarının kaza sonucu veya soğuktan telef olmasını önlemek için vatandaşlardan gelen talep üzerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat İnan, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Kampanyaya İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok kentin yanı sıra Almanya ve Hollanda'dan hayvanseverler destek verdi. Hayvanseverler, 15 bin liralık kedi köpek maması, 4 bin lira değerinde barınak ve battaniye ile 30 koli süt yardımı yaptı.

İnan, kampanyaya kaymakamlığın da destek verdiğini, destek sayesinde 20 köpek kulübesi ile 20 su ve yemlik yaptıklarını söyledi.

Gelen destekler ile ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ballı köyünde hayvan barınağı yaptıklarını anlatan İnan, 200'e yakın sokak hayvanın artık bu barınakta muhafaza edileceğini ifade etti.

Hayvanseverler tarafından hasta kedi ve köpekler için 4 taşıma kafesi de gönderildiğini belirten İnan, şu bilgileri aktardı:

"Veteriner hekim olduğum için hayvanlara karşı ilgim fazla. Özellikle sokak hayvanlarının trafik kazalarında ve soğukta telef olmasına dur demeye çalıştım. Hayvanseverlerimizden, kaymakamlığımızdan, Uludere'deki güzel yürekli insanlarımızdan aldığımız destekle hayvanlarımıza barınak yaptık. Hayvanseverlerimizin katkısı devam ederse ikinci barınağımızı da kuracağız. Hayvanlarımızı koruyalım çünkü onlar da birer candır."

Sokak hayvanlarına geceleri gönüllü olarak mama dağıtan vatandaşlardan Dündar Saat ise kampanyaya destek verdiğini, bu konuda bütün vatandaşlardan duyarlılık beklediğini kaydetti.


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