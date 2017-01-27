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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı. ...

27 Ocak 2017 Cuma, 14:40
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı.

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