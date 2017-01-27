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Rekabetçi Sektörler Programı Toplantısı

27 Ocak 2017 Cuma, 14:47

VAN (AA) - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabrıel Munuera Vınals, "Bölgesel Rekabetçilik Programı kapsamında 550 milyon avroluk tahsisatın yüzde 85'lik bölümü sözleşmeye bağlanmış, 170 kontrat da imzalanmış bulunmakta." dedi.

Vınals, Van'da bir otelde düzenlenen "Rekabetçi Sektörler Programı" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de araştırma merkezleri ve üniversite altyapılarının oldukça gelişmiş ve yaygın olduğunu söyledi.

Avrupa Birliğinin Türkiye'de rekabetçiliğe, araştırmaya ve yenilikçiliğe her zaman destek verdiğini belirten Vınals, karşılaşılan tüm güçlüklere rağmen Bölgesel Rekabetçilik Programı'nın ilk aşamasının başarılı olduğuna inandığını kaydetti.

- 170 kontrat imzalandı

Bölgesel Rekabetçilik Programı kapsamında 550 milyon avroluk tahsisatın yüzde 85'lik bölümü sözleşmeye bağlandığını, 170 kontratın da imzalandığını belirten Vınals, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede farklı illerde teknoloji geliştirme bölgeleri, lisanslı depolar, işletme kuluçkaları, farklı imalat sanayileri, turizm geliştirme merkezleri ve yeni mali araçlar gibi birbirinden oldukça farklı ve zorlu faaliyeti içeren 44 proje var. Bu doğrultuda 100 bin metrekarelik ortak kullanım tesisleri ile 60 bin metrekarelik Ar-Ge ve yenilikçilik tesis alanlarının oluşturulması, KOBİ'lerin geliştirilmesi ihtiyacına yönelik 1 milyar avroluk kredi hacminin yaratılması gibi ortaya çıkmaya başlayan ilk sonuçları görmekten mutluluk duyuyorum."

"Avrupa 2020 Stratejisi"nin araştırma ve yenilikçilik alanı için açık ve net bir yatırım hedefi ortaya koyduğunu ifade eden Vınals, şunları kaydetti:

"AB'nin katılım öncesi programları kısa yoldan ulaşılabilecek çözümler getirmemektedir. Bu programlar, ülke kurumlarının ve toplumun AB'ye katılım için hazırlanmasına yardımcı olmakta ve Türkiye'nin kendi modernleşme çabalarına destek vermektedir. Dayanıklı ve rekabet gücü yüksek KOBİ sektörü, AB yardımları açısından önümüzdeki dönemde de öncelikli konular arasındaki yerini koruyacaktır. Bugün elimizde var olan politika ve araçların Türkiye'de bilimsel mükemmelliğe ve rekabetçiliğe katkı sağlayacağına olan inancım tamdır."

- AB Mali Programları Daire Başkanı Altun

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun ise Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ancak sürdürülebilir bir kalkınma ve ekonomik sistemin oluşturulmasıyla ulaşabileceğini kaydetti.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya da ancak teknolojik ürün ve inovasyona dayalı bir sanayi ve hizmetler sektörü ile mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin boyutunu da mali iş birliği oluşturmaktadır. Bu mali iş birliği kapsamında da Bakanlığımıza verilmiş olan önemli bir sorumluluk söz konusudur."

Toplantıya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Biner, Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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