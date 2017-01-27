27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yargıtayda 800 bin dosya devretti

27 Ocak 2017 Cuma, 15:06

ANKARA (AA) - Yargıtayda ceza ve hukuk daireleriyle genel kurullar, geçen yıl 705 binin üzerinde dosyayı karara bağlarken, yeni gelen dosyalarla birlikte yaklaşık 808 bin dosya bu yıla devretti.

Yargıtay Başkanlar Kurulunun dairelerin çalışmaları ve iş bölümüne ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hukuk dairelerinde 2015'ten devreden 265 bin 175 dosyaya, geçen yıl 513 bin 893 dosya daha eklendi. Hukuk dairelerince 354 bin 644 dosya karara bağlandı. Bu yıla devreden dosya sayısı ise 424 bin 376 oldu.

Ceza dairelerinde ise 2015'ten 386 bin 213 dosya devrederken, geçen yıl 288 bin 341 dosya daha geldi. Ceza dairelerinde 294 bin 551 dosya sonuçlandırılırken, 379 bin 968 dosya bu yıla kaldı.

Hukuk ve ceza genel kurullarında 2015'ten kalan 5 bin 335 dosyaya geçen yıl 54 bin 195 dosya eklendi. Kurullar bu dosyalardan 55 bin 890'ını karara bağlarken, 3 bin 640 dosya bu yıla devretti.

Ceza ve hukuk daireleriyle genel kurullar, toplamda 705 bin 85 dosyayı sonuçlandırdı, yeni gelen dosyalarla 807 bin 984 dosya bu yıla kaldı.

- Dairelerin yeni iş bölümü

Dairelerin iş bölümü de yeniden düzenlenirken, bu kapsamda, 1. Hukuk Dairesi gayrimenkul mülkiyeti ve tapu sicili, 2. Hukuk Dairesi aile hukuku, 3. Hukuk Dairesi sebepsiz zenginleşme, abonelik sözleşmeleri, adi ortaklık, nafaka ve tazminatlara ilişkin aile hukuku, 4. Hukuk Dairesi haksız fiil tazminatı, 5. Hukuk Dairesi kamulaştırma, devlet tarafından mülkiyet hakkının ihlalinden kaynaklanan tazminat, 8. Hukuk Dairesi zilyetlik hukuku, miras hukuku, icra ve iflas hukuku, 9. Hukuk Dairesi iş hukuku, 10. Hukuk Dairesi sosyal güvenlik, 11. Hukuk Dairesi ticaret ve sigorta konularına bakacak.

12. Hukuk Dairesi icra ve iflas, 13. Hukuk Dairesi sözleşme ve tüketici hukuku, 14. Hukuk Dairesi şahsi haklar, sınırlı ayni haklar, kamu orta malları, gayrimenkul mülkiyetinin sınırları, ortaklığın giderilmesi ve miras, 15. Hukuk Dairesi eser sözleşmeleri, 16. Hukuk Dairesi kadastro, 17. Hukuk Dairesi trafik kazalarından kaynaklanan tazminat, sigorta, 19. Hukuk Dairesi ticaret ve bankalar hukuku, 20. Hukuk Dairesi orman hukuku, hakimin reddi, 21. Hukuk Dairesi sosyal güvenlik, 22. Hukuk Dairesi iş hukuku, 23. Hukuk Dairesi ticaret, kooperatifler hukukuna ilişkin konularda görevli olacak.

Ceza dairelerinde ise 1. Ceza Dairesi cinayet, 2. Ceza Dairesi hırsızlık, 3. Ceza Dairesi kasten yaralama, 4. Ceza Dairesi tehdit, şantaj, cebir, 5. Ceza Dairesi rüşvet, zimmet, etkin pişmanlık, 6. Ceza Dairesi yağma, 7. Ceza Dairesi kaçakçılık ve banka zimmeti, 8. Ceza Dairesi işkence, sahtecilik, 9. Ceza Dairesi uyuşturucu, 10. Ceza Dairesi uyuşturucu ticareti, sağlık için tehlikeli madde temini, 11. Ceza Dairesi resmi belgede sahtecilik, 12. Ceza Dairesi taksirle öldürme, haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğini ihlal, 13. Ceza Dairesi hırsızlık suçlarına ilişkin dosyaları görüşecek.

14. Ceza Dairesi cinsel saldırı, çocuğun kaçırılması, 15. Ceza Dairesi dolandırıcılık, 16. Ceza Dairesi örgüt, terör, casusluk, devletin birliği ve ülke bütünlüğüne karşı suçlar, 17. Ceza Dairesi hırsızlık, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, 18. Ceza Dairesi insan ticareti, fuhuş, 19. Ceza Dairesi istisnalar hariç özel ceza kanunlarından veya Kabahatler Kanunu'ndan doğan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlar, 20. Ceza Dairesi uyuşturucu kullanma, 21. Ceza Dairesi resmi belgede sahtecilikle ilgili dosyaları değerlendirecek.

İLGİLİ HABERLER

Deniz piyadelerinden terörle mücadeleye destek
YEREL

DENİZ PİYADELERİNDEN TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK
FARC Sözcüsü Alape'den uyuşturucu çeteleri uyarısı
YEREL

FARC SÖZCÜSÜ ALAPE'DEN UYUŞTURUCU ÇETELERİ UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
Osmanlıspor'da başkent derbisi hazırlıkları
YEREL

OSMANLISPOR'DA BAŞKENT DERBİSİ HAZIRLIKLARI
Hidrojen katı metalik hale dönüştürüldü
YEREL

HİDROJEN KATI METALİK HALE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Suriyeli çocuklar için 150 milyon avro hibe
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN 150 MİLYON AVRO HİBE
Avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş sınavına ilişkin soruşturma
YEREL

AVUKATLIKTAN HAKİM VE SAVCILIĞA GEÇİŞ SINAVINA İLİŞKİN SORUŞTURMA
Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesi
YEREL

YUNANİSTAN'IN DARBECİ ASKERLERİ İADE ETMEMESİ
Başkentte AVM'de yangın
YEREL

BAŞKENTTE AVM'DE YANGIN
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU:

HDP Sözcüsü Bilgen:
YEREL

HDP SÖZCÜSÜ BİLGEN:
GRAFİKLİ - CHP, anayasa değişikliğini soru ve cevaplarla anlattı
YEREL

GRAFİKLİ - CHP, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ SORU VE CEVAPLARLA ANLATTI

KPSS sorularının sızdırılmasına yedinci dava
YEREL

KPSS SORULARININ SIZDIRILMASINA YEDİNCİ DAVA
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
YEREL

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURALAR ÇEKİLDİ
Arakan'daki insani trajedi nedeniyle BM yardım bütçesinde açık oluştu
YEREL

ARAKAN'DAKİ İNSANİ TRAJEDİ NEDENİYLE BM YARDIM BÜTÇESİNDE AÇIK OLUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ
Ankara'da El Kaide üyeleri hakkında iddianame
YEREL

ANKARA'DA EL KAİDE ÜYELERİ HAKKINDA İDDİANAME
Murat Duruer yeniden Gençlerbirliği'nde
YEREL

MURAT DURUER YENİDEN GENÇLERBİRLİĞİ'NDE
MEB, BETT Show Teknoloji Fuarı'nda
YEREL

MEB, BETT SHOW TEKNOLOJİ FUARI'NDA
Moğol Türkolog adayları sertifikalarını aldı
YEREL

MOĞOL TÜRKOLOG ADAYLARI SERTİFİKALARINI ALDI
GENÇDES 2017 Projesi lansmanı
YEREL

GENÇDES 2017 PROJESİ LANSMANI
Tayland'da düğünlere kraliyet yetkilisi gibi katılan çeteye gözaltı
YEREL

TAYLAND'DA DÜĞÜNLERE KRALİYET YETKİLİSİ GİBİ KATILAN ÇETEYE GÖZALTI
SGK'dan 4/A cari dönem tahsilat programlarına ilişkin açıklama
YEREL

SGK'DAN 4/A CARİ DÖNEM TAHSİLAT PROGRAMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kore gazisi hayatını kaybetti
YEREL

KORE GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ