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Erzincan Barosu anayasa değişikliğine evet diyecek

27 Ocak 2017 Cuma, 15:08

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın memleketinde Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk anayasa değişikliğine "Evet" diyeceklerini belirtti.

Baroda düzenlenen basın toplantısında yönetim kurlu üyeleri ile birlikte açıklama yapan Baro Başkanı Aktürk, TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulacak olan Anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktürk, baro olarak değişikliğe "Evet" dediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhuriyetimizin niteliklerini, özellikle demokratik devlet ve hukuk devletini daha güçlendirdiği, anayasamızın ilk üç maddesine ve başlangıç hükümlerine dayandığı için, yasama ve yürütme organları arasında kesin bir ayrım ve denge getirdiği, her iki organın fiili birlikteliğine son verdiği için, yürütme organından bağımsız daha güçlü ve etkin yasama organı olacağı için, daha güçlü, istikrarlı, hızlı karar alan, tek başlı ve siyasi sorumluğu olan yürütme organı olacağı için,yürütme organı ve devlet başkanı halk tarafından seçileceği için, yargı organının tarafsız ve bağımsızlığını güvence altına aldığı egemenlik meşrutiyetine dayanacağı için, 1961 ve 1982 Anayasalarının vesayet sistemi sona ereceği için, tam millet iradesi ve millet egemenliğine dayanacağı için, Cumhurbaşkanlığı sisteminde, siyaset dışı güçlerin meclisi kullanarak milletin iradesini yansıtan hükumetlere operasyon yapılmasını engelleyen mekanizmalar var olduğu için, hem millet hemde meclis denetimine yol açacağı için, Uzlaşı, birlik ve beraberlik kültürünü getireceği için; darbe teşebbüslerine terör ve ekonomiye yönelik saldırılarda daha güçlü mücadele ve seri karar almaya sebebiyet vereceği için biz anayasa değişikliğine 'Evet' diyoruz."



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