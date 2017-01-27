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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (2)

27 Ocak 2017 Cuma, 15:09

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Parlamentosu'nda 1915 olaylarıyla ilgili alınan kararın önemine işaret ederek, "Tarihle ilgili olaylarda, tarihteki gelişmelerle ilgili görev Meclisin, siyasetçilerin değil, tarihçiler bunu değerlendirsin' diyor. Bu da tarihi suistimal etmek isteyenlere esasen çok güzel bir cevap." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransa ve Danimarka parlamentolarında 1915 olaylarıyla ilgili alınan kararları değerlendirdi. Daha önce Fransa Meclisi ve Senatosunun birlikte benzer bir karar aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, ancak Fransa'da yüksek mahkemenin bunu iptal ettiğini söyledi.

Kararın, "İfade özgürlüğüyle çeliştiği gerekçesiyle" iptal edildiğine değinen Çavuşoğlu, Doğu Perinçek'in, İsviçre Davası ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına işaret ederek, bu kararlara rağmen siyasetçilerin sırf popülizm uğruna tekrar bunu Meclisten ve Senatodan geçirmesinin büyük bir yanlış olduğunu dile getirdi.

Avrupa'da, merkezdeki siyasetçilerin, artık aşırı sağ ve soldaki partilerden ve siyasetçilerden daha fazla popülizmin içinde olmaya başladığına değinen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Oy kaybediyorlar, zayıflar. Ülke için çözüm önerileri yok. Düşünün Fransa'dan bir aday çıkıyor, 'Ben Amerika'da Trump'a karşı olmak için Rusya'da Putin'e, Türkiye'de Erdoğan'a karşı olmak için aday oldum' diyor. Sen kendi ülken için ne yapacaksın, ekonomiyi nasıl düzelteceksin? Popülizm gidiyor, dönüyor mahkemeden. Danimarka Meclisinin aldığı karar da çok anlamlıdır. 'Tarihle ilgili olaylarda, tarihteki gelişmelerle ilgili görev Meclisin, siyasetçilerin değil, tarihçiler bunu değerlendirsin' diyor. Bu da tarihi suistimal etmek isteyenlere esasen çok güzel bir cevap. O yüzden Danimarka Parlamentosuna çok teşekkür ediyoruz."

Çavuşoğlu, Ermenistan'a ortak komisyon kurulması çağrısını yineleyerek, şöyle konuştu:

"Biz de her zaman Ermenistan'a diyoruz ki 'Gelin kendinize güveniyorsanız, ortak komisyon kuralım. Başka ülkelerden de bilim adamları katılsın. Herkes arşivlerini açsın, biz çıkacak sonucu kabul ediyoruz.' Ama bugüne kadar Ermenistan buna yanaşmadı. Niye? Kendisi de biliyor soykırım olmadığını ama yurt dışındaki lobilerle Türkiye karşıtlarıyla iş birliği yaparak, şimdi paralelciler, FETÖ'cüler de bunlara katıldılar, onlarla beraber çalışıyorlar, FETÖ'cü hainler. Bu yolu tercih ediyorlar. Oysa ucuz bir yol, tarihi de bu şekilde değiştiremezler. O yüzden Danimarka Parlamentosunun aldığı karar anlamlı."

(Bitti)

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