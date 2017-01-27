Aydın'da bir bölümü toprağa gömülü ceset bulunması

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesindeki dağlık arazide dün bir bölümü toprağa gömülü halde cesedi bulunan Salih Yılmaz'ın cenazesi, Çine ilçesinde defnedildi.

Danişment Mahallesi mevkisindeki dağlık arazide göğsünden aşağısı toprağa gömülü, elleri dışarıda bulunan Yılmaz'ın (20) naaşı, otopsi işleminin ardından Dorumlar Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namaz sonrasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine gencin babası Ali, annesi Semiha, ağabeyi Onur Yılmaz, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.

- "Kayıp başvurusunda da bulunmuştuk"

Salih Yılmaz'ın ağabeyi Onur Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin 27 Kasım'da arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrıldığını belirterek, "O tarihten sonra bir daha da kendisinden haber alamadık. Kayıp başvurusunda da bulunmuştuk. Arkadaş çevresi çok iyi değildi. Kardeşime böyle bir şeyi kim yaptı bilmiyorum. Çok üzgünüm. Şubat ayında Çanakkale'nin Ezine ilçesinde askere gidecekti." diye konuştu.

Gencin halası Sevim Eser de yeğeninin en son annesiyle konuştuğunu kaydederek, "Annesi merak etmiş, Salih'i aramış. Annesine 'Ben iyiyim.' demiş. Yavrumuzu o toprağa nasıl gömdüler?" diyerek gözyaşı döktü.

Danişment Mahallesi mevkisindeki dağlık arazide bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan cesedin, üzerindeki kıyafetler ve kolundaki dövmeden kasım ayında ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 20 yaşındaki Salih Yılmaz'a olduğu belirlenmişti.