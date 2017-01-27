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Bingöl'de baba ve kızı karda mahsur kaldı

27 Ocak 2017 Cuma, 15:22
Bingöl'de baba ve kızı karda mahsur kaldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan baba ve kızı, AKUT ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'dan Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyüne otomobili ile gitmeye çalışan Bilgin Adalar ile evli olan kızı Berivan Bozkurt, Bingöl-Karlıova karayolu Derinçay köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Adalar'ın yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaşan Arama Kurtarma (AKUT) Bingöl ekibi, kısa sürede baba ve kızına ulaştı.

Adalar ve Bozkurt, donmak üzereyken AKUT ekiplerince kurtarılarak Bingöl Devlet Hastanesine getirildi.

Baba ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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