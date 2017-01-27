Adana'da silahlı soygun şüphelileri yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da farklı tarihlerde iki akaryakıt istasyonunda soygun yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ceyhan ilçesi D-400 karayolu Çakaldere Mahallesi yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda 29 Aralık'ta, Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda 10 Ocak'ta gerçekleştirilen soygunun ardından Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca 3 özel ekip kuruldu.

Akaryakıt istasyonlarının yanı sıra yol güzergahındaki iş yerleri ve MOBESE kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerlerinin kasasındaki 9 bin lira ile sigara, otomobil yakıt ürünleri ve değerli eşyaları çaldıkları belirlenen soyguncuların adreslerini tespit etti.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.A. (27), O.Ç. (20), E.Ö. (30), A.Y. (20), E.A. (20), A.Y. (20), A.Ç.(16), Y.K. (30) ve O.S. (24) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, O.Ç, A.Y. ve O.S. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Soygun anları güvenlik kameralarında

Ceyhan'daki akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına, maskeli soyguncuların, silah ve sopalarla iş yerine girişi ve görevli Mustafa Ö'ye silah doğrultarak kasadaki 4 bin lira ile sigara, otomobil yakıt ürünleri ve değerli eşyaları almaları yansıdı.

Görüntülerde, zanlıların plakasız otomobille istasyondan uzaklaşmaları, istasyon görevlisinin arkalarından koşarak tabancayla havaya ateş etmesi de yer alıyor.

Yüreğir'de de silah, bıçak ve sopayla istasyona giren soygunların görevli Rafet Ö'yü darbetmeleri, kasadaki 5 bin lira ile bazı eşyaları çalmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Soygunculardan birinin Rafet Ö'nün ayağına silahla ateş etmek istemesi, diğerinin ona engel olarak görevlinin üzerindeki cüzdanı ve cep telefonunu gasbetmesi de kameralarca görüntülendi.