Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen, çeşitli meslek gruplarından 14 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 13'ü, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.