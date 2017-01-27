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Başbakan Yıldırım: "Bu teröristler ne halt ettiklerini görsünler, bu gençliği zehirleyemezsiniz, bu ...
27 Ocak 2017 Cuma, 15:41
Başbakan Yıldırım: "Bu teröristler ne halt ettiklerini görsünler, bu gençliği zehirleyemezsiniz, bu gençliğin geleceğini karartamazsınız. Çünkü dünyayı avucunun içine almış bir gençlikten bahsediyoruz. Bugün onların imkansızlıklarını istismar edebilirsiniz ama yarın onlar bu ülkenin en vatansever evladı olarak karşınıza çıkacak. Bayrağıyla, vatanıyla, milletiyle, devletiyle bir ve bütün olarak sizlere meydan okuyacak."