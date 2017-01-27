Bayburt merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

BAYBURT (AA) - Bayburt merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kentteki emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bayburt, Adana, Ankara ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda FETÖ/PDY'ye eleman kazandırdıkları, himmet topladıkları ve örgütsel toplantılara katıldıkları tespit edilen biri eski emniyet amiri, 6'sı polis memuru 7 şüpheli yakalandı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.