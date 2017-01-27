27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bayburt merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

27 Ocak 2017 Cuma, 15:41

BAYBURT (AA) - Bayburt merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kentteki emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bayburt, Adana, Ankara ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ/PDY'ye eleman kazandırdıkları, himmet topladıkları ve örgütsel toplantılara katıldıkları tespit edilen biri eski emniyet amiri, 6'sı polis memuru 7 şüpheli yakalandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Vali Ustaoğlu, eğitimcilerle bir araya geldi
YEREL

VALİ USTAOĞLU, EĞİTİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Müsteşar Yardımcısı Bilgili ve Genel Müdür Güngör, Vali Ustaoğlu'nu ziyaret etti
YEREL

MÜSTEŞAR YARDIMCISI BİLGİLİ VE GENEL MÜDÜR GÜNGÖR, VALİ USTAOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Bayburt Belediyesi karla mücadelede hız kesmiyor
YEREL

BAYBURT BELEDİYESİ KARLA MÜCADELEDE HIZ KESMİYOR
MEB Müsteşar Yardımcısı Bilgili: &quot;Maliye Bakanlığı izin verirse biz bu şubat döneminde öğretmen alımı konusunda niyetliyiz&quot;
YEREL

MEB MÜSTEŞAR YARDIMCISI BİLGİLİ: "MALİYE BAKANLIĞI İZİN VERİRSE BİZ BU ŞUBAT DÖNEMİNDE ÖĞRETMEN ALIMI KONUSUNDA NİYETLİYİZ"
&quot;Eğitimimiz ve Geleceğimiz&quot; paneli
YEREL

"EĞİTİMİMİZ VE GELECEĞİMİZ" PANELİ

Bayburt'ta tarfik kazası: 1 ölü
YEREL

BAYBURT'TA TARFİK KAZASI: 1 ÖLÜ