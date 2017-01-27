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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu

27 Ocak 2017 Cuma, 15:46

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 28 rütbeli emniyet mensubu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda görevliyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 13'ü emniyet müdürü ve amiri olmak üzere 41 rütbeli personelin yakalanması için Sivas merkezli Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da operasyon başlattı.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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