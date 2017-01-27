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Başbakan Yıldırım: "Bugüne kadar 'Gençler seçsin ama seçilmesin' dediler. Gençlerimiz bugüne kadar ...
27 Ocak 2017 Cuma, 15:46
Başbakan Yıldırım: "Bugüne kadar 'Gençler seçsin ama seçilmesin' dediler. Gençlerimiz bugüne kadar sandığa gidip oy verdiler ama ülkelerine hizmet etmek için aday olamadılar. Yeni anayasa değişikliğiyle seçilme yaşı 18'e düşüyor. Ben anlamıyorum CHP niye karşı çıkıyor? Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var? CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmayı tercih ediyor. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir gün, yeni şeyler söylemek lazım."