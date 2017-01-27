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Başbakan Yıldırım: "Anayasa değişikliğini çok abartıyorlar. 'Efendim rejim değişiyor, kıyamet kopuyor, memleket elden gidiyor.' Kim söylüyor? HDP ayağını kaldırıyor, CHP onun yerine basıyor, biri ayağını kaldırıyor biri aynı yere basıyor. Mecliste de bunu yaptılar. Belli ki sokakta da 'hayırcılar' korosuna katılacaklar. Peki ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey milli şef İnönü'nün partisi, ne hallere düştün. Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine? Millet her şeyi görüyor."

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