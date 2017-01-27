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ADIYAMAN (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, "İş gücü piyasasında işverenin aradığı niteliklerde işçi temininde çok ciddi sorun yaşanmaktadır. Bu konuda ciddi bir mali kaynakla sahaya inmiş bulunmaktayız." dedi.

Bağlı, SGK İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Seferberlik" çağrısı doğrultusunda, iki hafta önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" kapsamında, Adıyaman'da bazı ziyaretlerde bulunacaklarını belirtti.

Vatandaş, işçi ve işverene verilen hizmeti gidip yerinde anlatacaklarını, talep, öneri ve eleştiri not alıp ilgili yerlere ileteceklerini ifade eden Bağlı, istihdamı artırmak adına önemli programların gerçekleştirildiğini söyledi.

Kamu yönetimi ve bürokrasinin vatandaşa hizmet için olduğunu dile getiren Bağlı, şöyle konuştu:

"Hepimizin görevi vatandaşa kamu hizmeti sunmaktır. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu, belli kamu hizmeti sunar. Çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında istihdamı arttırmak ve işsizlik ile ilgili etkin mücadele programları başladı. İş başı eğitimleriyle ilgili ciddi teşvikler söz konusu. Meslek edindirme ile ciddi kaynaklar aktarıldı. Türkiye'nin en temel problemi olan iş gücü piyasasındaki uyumsuzluğu çözmek gerekiyor. İş gücü piyasasında işverenin aradığı niteliklerde işçi temininde çok ciddi sorun yaşanmaktadır. Bu konuda ciddi bir mali kaynakla sahaya inmiş bulunmaktayız. Yapmamız gereken sadece işi, muhataplarına anlatmaktır. Yerel medyaya bu konuda çok iş düşüyor. İstihdamın korunması çok önemlidir. Ülkenin en büyük zenginliği istihdamdır. Ek istihdam oluşturmak için İŞKUR ve SGK'ya çok önemli görevler düşüyor. Kayıt dışılık ile mücadele için sahada olmamız gerekiyor."

Toplantıda, İstihdam Teşvikler Daire Başkanı Satılmış Çelik, İşveren Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı Sinan Temur, SKG İl Müdürü Fuat Tekin ve İşkur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya hazır bulundu.