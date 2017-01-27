CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

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MERSİN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Olağanüstü hal döneminde seçime veya bir referanduma gidilmesi doğru değil." dedi.

Ağbaba, partisinin Mersin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili son günlerde "hayır" kampanyası yapan kurumların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını iddia etti.

Anayasa değişikliğinin parti meselesi değil, memleket meselesi olduğunu belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"100 binlerce şehit vererek kurulan cumhuriyet bugün tek adamlık sistemine, diktatörlüğe doğru götürülmek isteniyor. Cumhuriyet Halk Partisi kampanya yapacaktır, parti olarak yapacaktır. Bir taraftan birileri CHP ile MHP'nin muhaliflerini bir göstermeye çalışıyor. Bir taraftan da CHP ile HDP'yi bir göstermeye çalışıyor. Herkes bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi parti programına, seçim bildirgesinde yazan programların çalışmasını yapacaktır. Bizim hiç kimseyle birlikteliğimizin olmadığını söylemek istiyoruz. Herkesin 'hayır'ı kendine. Bu 'hayır' diyen insanların çok yoğun olduğunu görüyoruz. Olağanüstü hal döneminde seçime veya bir referanduma gidilmesi ise doğru değil."

- "Başkan Kılıçdaroğlu da olsa biz bu rejim değişikliğine karşıyız"

Ağbaba, milletvekillerinin denetim görevi olduğunu vurgulayarak "Milletvekillerinin bakanlar üzerindeki gücü meclisteki gensorudan, meclisteki vermiş oldukları tekliflerden gelir. Şimdi bakanlara yönelik gensoru kaldırılıyor. Kanun yapma yetkileri tamamen Cumhurbaşkanı kararnamesi ile tek adama aktarılıyor. Meclisin kolu kanadı kırılıyor. Meclis yok ediliyor." diye konuştu.

Partili cumhurbaşkanlığının getirilmek istendiğini aktaran Ağbaba, şunları ifade etti:

"Bu referandumdan geçerse başkan gelip önce valiyi, sonra partisinin il başkanını, sonra savcıyı, sonra emniyet müdürünü atayacak. Böyle bir tarafsızlık olabilir mi? Bakın biz burada isimler üzerinden tartışmıyoruz. Kim olursa olsun, hep yüksek sesle söylüyoruz, başkan kim seçilirse seçilsin, biz bu rejim değişikliğine karşıyız. Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da olsa biz bu rejim değişikliğine karşıyız. Bu yetkileri, yasama, yürütme, yargıyı kimin eline verirseniz verin buradan çıkacak şey tek adam diktatörlüğüdür. Tek adam diktatörlüğü de bugün modası geçmiştir."

Ağbaba, referandumda parti olarak var güçleriyle çalışacaklarını ve "hayır" diyeceklerini kaydetti.