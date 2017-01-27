"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı

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UŞAK (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, "Bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için herkese görev düşüyor." dedi.

Ceylan, Uşak Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Seferberlik" çağrısı doğrultusunda, iki hafta önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programıyla ilgili bilgi verdi.

Daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını bulacaklarını kaydeden Ceylan, şöyle konuştu:

"81 ilimizde ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkar odaları, işçi sendikaları yöneticileri, iş adamları, sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, aktif iş gücü programlarından yararlanan iş yerleri ve çalışanlar, hibe kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlar, işçiler, kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimize ulaşacağız. Uşak'ta işsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olması sevindirici. Yeni hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi artırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda basın mensuplarının desteğine büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için herkese görev düşüyor."