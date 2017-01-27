27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı

27 Ocak 2017 Cuma, 15:51

UŞAK (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, "Bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için herkese görev düşüyor." dedi.

Ceylan, Uşak Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Seferberlik" çağrısı doğrultusunda, iki hafta önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan kamuoyuna duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programıyla ilgili bilgi verdi.

Daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını bulacaklarını kaydeden Ceylan, şöyle konuştu:

"81 ilimizde ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkar odaları, işçi sendikaları yöneticileri, iş adamları, sanayiciler, KOBİ kapsamındaki iş adamları, aktif iş gücü programlarından yararlanan iş yerleri ve çalışanlar, hibe kapsamında kendi işini kuran engelli vatandaşlar, işçiler, kadın çalışanlar, işsizler, engelli çalışanlar, üniversite öğrencileri, iade kapsamında tıbbi cihaz kullanan vatandaşlarımız ve emeklilerimize ulaşacağız. Uşak'ta işsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olması sevindirici. Yeni hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak hizmet kalitemizi artırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda basın mensuplarının desteğine büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bu seferberliğin her kesime ulaşması ve etkinliği için herkese görev düşüyor."

İLGİLİ HABERLER

Kışın tüketilebilecek en doğal ürünlerin başında kuru gıdalar geliyor
YEREL

KIŞIN TÜKETİLEBİLECEK EN DOĞAL ÜRÜNLERİN BAŞINDA KURU GIDALAR GELİYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Milli Seferberlik Heyeti Uşak'ta
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MİLLİ SEFERBERLİK HEYETİ UŞAK'TA
Uşak, EMITT Fuarı'nın ilgi odağı oldu
YEREL

UŞAK, EMITT FUARI'NIN İLGİ ODAĞI OLDU
MB Uşak'ın FIBA Europe Cup 'ta rakibi Romanya'nın Oradea takımı
YEREL

MB UŞAK'IN FIBA EUROPE CUP 'TA RAKİBİ ROMANYA'NIN ORADEA TAKIMI
Komşu yadigarı kedilere yıllardır sahip çıkıyor
YEREL

KOMŞU YADİGARI KEDİLERE YILLARDIR SAHİP ÇIKIYOR
Kuruçay; &quot;Referandumun halktan onay alması için var gücümüzle çalışacağız&quot;
YEREL

KURUÇAY; "REFERANDUMUN HALKTAN ONAY ALMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

UŞAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Uşak İmam Hatip Lisesi'nin emektar öğretmeni Celal Yıldız Hakk'a yürüdü
YEREL

UŞAK İMAM HATİP LİSESİ'NİN EMEKTAR ÖĞRETMENİ CELAL YILDIZ HAKK'A YÜRÜDÜ