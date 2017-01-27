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Başbakan Yıldırım: "(Anayasa değişikliği) Bu değişikliğin sebebi CHP'dir. 2007'de millet iradesine karşı durdu, cumhurbaşkanını seçtirmedi, icatlar ortaya koydu, millet 'Sen mi seçtirmeyensin, ben seçiyorum.' dedi, cumhurbaşkanını kendi seçti. Şimdi yaptığımız iş, orada yarım kalan işi tamamlamak. Bunun dışında bir şey yok. Anayasanın özü budur. Başkanını, cumhurbaşkanını kendi seçiyorsa yetkilerini de o verecek, sorumluluğu da o verecek. İki sandık arasında görevi verecek, hesabı da soracak. Olay bundan ibaret. Kimse abartmasın. Ne rejim derdi var ne de Türkiye'nin bölünme kaygısı var. Aksine cumhurbaşkanlı hükümet sisteminde ülke bütün mezhepleriyle, meşrepleriyle herkes daha çok kucaklaşacak, daha çok kaynaşacak, milli irade daha da hakim hale gelecek."

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