Adıyaman'daki silahlı saldırı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da geçen hafta yaşanan silahlı saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı.
Geçen hafta bir banka şubesinde yaşanan, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Serhat Ç'ye gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gölbaşı Caddesi'nde bir banka şubesinde 20 Ocak'ta Zeki Akgün'e silahlı saldırıda bulunulmuştu.