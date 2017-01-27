27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'daki silahlı saldırı

27 Ocak 2017 Cuma, 15:55

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da geçen hafta yaşanan silahlı saldırıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Geçen hafta bir banka şubesinde yaşanan, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Serhat Ç'ye gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gölbaşı Caddesi'nde bir banka şubesinde 20 Ocak'ta Zeki Akgün'e silahlı saldırıda bulunulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da 'Yeni Anayasa' toplantısı
YEREL

ADIYAMAN'DA 'YENİ ANAYASA' TOPLANTISI
Kapalı halı sahaların inşaatı bitti
YEREL

KAPALI HALI SAHALARIN İNŞAATI BİTTİ
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı
YEREL

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK PROGRAMI
Adıyaman Belediyespordan umutlu veda
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESPORDAN UMUTLU VEDA
Kayan kamyonetin trafiğe kapattığı karayolu yeniden ulaşıma açıldı
YEREL

KAYAN KAMYONETİN TRAFİĞE KAPATTIĞI KARAYOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Adıyaman'da kar temizleme
YEREL

ADIYAMAN'DA KAR TEMİZLEME
Tedarik Paylaşım Platformu eğitimi gerçekleştirildi
YEREL

TEDARİK PAYLAŞIM PLATFORMU EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Karlı yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
YEREL

KARLI YOLDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILDI
Doğan ailesine hayırsever bir vatandaş sahip çıktı
YEREL

DOĞAN AİLESİNE HAYIRSEVER BİR VATANDAŞ SAHİP ÇIKTI
Milletvekilli Adnan Boynukara'dan yaralı askere ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLLİ ADNAN BOYNUKARA'DAN YARALI ASKERE ZİYARET
SGK Başkanı Bağlı 'Çalışma Hayatında Milli Seferberliği' anlattı
YEREL

SGK BAŞKANI BAĞLI 'ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİĞİ' ANLATTI
Haberi okuyan itfaiye personeli yardıma koştu
YEREL

HABERİ OKUYAN İTFAİYE PERSONELİ YARDIMA KOŞTU
Minibüs marketin içine giriyordu
YEREL

MİNİBÜS MARKETİN İÇİNE GİRİYORDU
Seyir halindeki otomobil yandı
YEREL

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
Anayasa değişikliğine &quot;evet&quot; demek için partisinde istifa etti
YEREL

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE "EVET" DEMEK İÇİN PARTİSİNDE İSTİFA ETTİ
Sağlık-Der'den Adıyaman Üniversitesine ziyaret
YEREL

SAĞLIK-DER'DEN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNE ZİYARET
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Adıyaman Ulu Camii'nde restorasyon tamamlandı
YEREL

ADIYAMAN ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON TAMAMLANDI
İtfaiye ekibi kaza yapan aracın gaz kaçağına zamanında müdahale etti
YEREL

İTFAİYE EKİBİ KAZA YAPAN ARACIN GAZ KAÇAĞINA ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ
Gölbaşı Belediyesinden geri dönüşüme destek
YEREL

GÖLBAŞI BELEDİYESİNDEN GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK
Besni'nin girişlerine PTS kamera sistemi kuruluyor
YEREL

BESNİ'NİN GİRİŞLERİNE PTS KAMERA SİSTEMİ KURULUYOR
Besni'de kan bağışına yoğun ilgi
YEREL

BESNİ'DE KAN BAĞIŞINA YOĞUN İLGİ
Kaymakam Gencer 2 yeni okul müjdesi verdi
YEREL

KAYMAKAM GENCER 2 YENİ OKUL MÜJDESİ VERDİ
Adıyaman Belediyesinde iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİNDE İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ