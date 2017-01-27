GÜNCELLEME 2 - Şike ve Odatv davasının eski hakimi Ekinci yakalandı

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YALOVA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde yurt dışına kaçtığı tahmin edilen Ekinci'nin, izini kaybettirdiğini düşünerek ailesi ve yakınlarının yardımıyla kentte bir evde saklandığını belirledi.

İstanbul merkezli soruşturma çerçevesinde söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci gözaltına alındı.

Ekinci'nin, polisleri karşısında görünce, "Ben hakimim, bana dokunamazsınız. Avukatımı istiyorum." dediği, polislerin ise "O eskidendi. Şimdi terör örgütü soruşturmasından şüphelisiniz." karşılığını verdiği öğrenildi.

İletişimini kendi üzerine kayıtlı olmayan telefonlarla sağladığı ileri sürülen Ekinci'nin, evinde yapılan aramada kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın genişletileceği, ilave gözaltıların olabileceği belirtildi.

Ekinci, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.