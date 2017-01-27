27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME 2 - Şike ve Odatv davasının eski hakimi Ekinci yakalandı

27 Ocak 2017 Cuma, 16:05

YALOVA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde yurt dışına kaçtığı tahmin edilen Ekinci'nin, izini kaybettirdiğini düşünerek ailesi ve yakınlarının yardımıyla kentte bir evde saklandığını belirledi.

İstanbul merkezli soruşturma çerçevesinde söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci gözaltına alındı.

Ekinci'nin, polisleri karşısında görünce, "Ben hakimim, bana dokunamazsınız. Avukatımı istiyorum." dediği, polislerin ise "O eskidendi. Şimdi terör örgütü soruşturmasından şüphelisiniz." karşılığını verdiği öğrenildi.

İletişimini kendi üzerine kayıtlı olmayan telefonlarla sağladığı ileri sürülen Ekinci'nin, evinde yapılan aramada kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın genişletileceği, ilave gözaltıların olabileceği belirtildi.

Ekinci, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE GENÇ ERKEKLER FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç:
YEREL

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI GÖZGEÇ:
Yalova'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

YALOVA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
GÜNCELLEME - Şike ve Odatv davasının eski hakimi Ekinci yakalandı
YEREL

GÜNCELLEME - ŞİKE VE ODATV DAVASININ ESKİ HAKİMİ EKİNCİ YAKALANDI

Şike ve Odatv davasının eski hakimi Ekinci, yakalandı
YEREL

ŞİKE VE ODATV DAVASININ ESKİ HAKİMİ EKİNCİ, YAKALANDI
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı.
YEREL

FETÖ/PDY SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ARANAN ŞİKE VE ODATV DAVASININ ESKİ HAKİMİ MEHMET EKİNCİ, YALOVA'DA YAKALANDI.
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı
YEREL

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK PROGRAMI
Kağıt müzesini 3 yılda 252 bin kişi ziyaret etti
YEREL

KAĞIT MÜZESİNİ 3 YILDA 252 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE GENÇ ERKEKLER FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI