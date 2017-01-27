Adana'da uyuşturucu operasyonları

ADANA (AA) - Kent merkezinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 23 kişi yakalandı.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-27 Ocak'ta, Hürriyet, Ova, Onur, Narlıca ve Gülbahçesi mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda evlerde ve şüpheli araçlarda arama yapan ekipler, 26 kilo 580 gram esrar, 12 gram eroin, 5 bin 162 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğündeki ifade alma işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.