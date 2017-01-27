GÜNCELLEME - DEAŞ'ın "bombacıları" Samsun'da yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun'da yapılan operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda örgütün "bomba yapım" ekibinden olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 şüphelinin Samsun'a geldiği tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kardeş 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A.S.A.T, M.A.S.A.T. ve M.A.S.A.T, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kardeş 3 şüphelinin, Irak'ın Musul kentinde canlı bomba saldırılarında kullanılmak üzere bomba ürettiği ve bir süre önce Samsun'a geldiği belirtildi.