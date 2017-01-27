Malezya'da 21 turisti kaçırmakla suçlanan militan yakalandı

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ZAMBOANGA (AA) - Filipinler polisi, 2000 yılında Malezya'nın Sipadan tatil beldesinde 21 turistin kaçırılması eyleminin şüphelilerinden bir Ebu Seyyaf militanının yakalandığını bildirdi.

Zamboagna Emniyetinden yapılan açıklamada, Faysal Cafer adlı 38 yaşındaki militanın, şehir merkezinin kuzeyindeki sahil mahallesi Cawit'te polis güçleri ile donanma istihbaratına bağlı askerlerin yaptığı ortak operasyonla ele geçirildiği belirtildi.

Cafer'in, Malezya'da 10'u Avrupalı, 9'u Malezyalı ve 2'si Filipinli turistin dalmak için tekneyle açıldıkları sırada kaçırılarak rehin alınması eyleminde rolü olduğu iddia ediliyor.

Nisan 2000'de yaşanan olayın ardından militanlar, rehinelerin iadesi için fidye ödenmesinin yanında 1993'te Dünya Ticaret Merkezine bombalı saldırı düzenleyen Remzi Yusuf'un serbest bırakılmasını ve Filipinler ordusunun ülkenin güneyinde Müslüman nüfusun yaşadığı Jolo Adası'ndan askerlerini çekmesini talep etmişti.

Rehin alınanların tümü zaman içinde düzenlenen çeşitli operasyonlarla kurtarılmıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren terör örgütü Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Son dönemde terör örgütü DEAŞ'a bağlılığını ilan eden Ebu Seyyaf, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.











