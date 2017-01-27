Görevden alınan başkan ve ağabeyine hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevinden alınan Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay ile ağabeyi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Belediye Başkanı Çay ve ağabeyi Nurettin Çay hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının iki kardeş hakkında "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Çay'ın makamındaki aramada "21 Ağustos 2015'teki istişarede toplanan 61 bin liranın dolara çevrilerek 'İbrahim Hoca' isimli kişiye teslim edildiği" bilgisinin yer aldığı belgenin ele geçirildiği belirtildi.

Belgede himmet verenlerin isimlerinin tek tek yer aldığı anlatılan iddianamede, Çay'ın örgüte belediye payı olarak 28 bin 500 lira, şahsi olarak da 11 bin lira himmet verdiği kaydedildi.

İddianamede, Çay ve ağabeyinde bir dolarlık banknotlar ele geçirildiği, eski belediye başkanının evinde de terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in konuşma CD'leri ve kitaplarının bulunduğu bildirildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Pozantı Belediye Başkanı Mustafa ve kardeşi Nurettin Çay, savcının itirazı üzerine 5 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Çay, İçişleri Bakanlığınca görevden alınmıştı.