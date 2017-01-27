"Uludağ Kış Şenliği" yarın başlıyor

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da düzenlenecek "Kış Şenliği" yarın başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, teleferik ile ulaşım ücreti dahil, sucuk ekmek, içecek, salep ve çay ikramlarını da kapsayan tam bilet için 40, öğrenci bileti için ise 30 lira ödenecek. Katılımcılar, çeşitli aktivitelerden de ücretsiz yararlanacak.

Uludağ'da 28-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek şenliğe katılmak için "www.bursakultur.com" adresli internet sitesi üzerinden alınacak biletler, etkinlik günleri saat 13.00'e kadar teleferikte kurulacak Bursa Kültür A.Ş. standından temin edebilecek.

Zipline, snow tubing, slope style yarışı, atlı kızak yarışı, geleneksel kızak yarışı ve dağ bisikleti yarışı gibi etkinliklerden ücretsiz yararlanacak katılımcılar, Uludağ'da karın keyfini çıkaracak.

İkinci Gelişim Bölgesi'nde yapılacak etkinlikler, iki gün boyunca sabah 09.00'da kayıt işlemi ile başlayacak ve gün boyu sürecek.