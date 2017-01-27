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GENÇDES 2017 Projesi lansmanı

27 Ocak 2017 Cuma, 16:24

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Maddi güç ve yüksek teknolojinin sağladığı imkanlarla nasıl insanlık dışı suçların işlenebildiğine hep şahit oluyoruz. İnsan yetiştiremiyorsanız elinizdeki güç, bütün insanlık için büyük bir tehdide dönüşüyor." dedi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "GENÇDES 2017 Projesi" lansmanında yaptığı konuşmasında, projeye çok önem verdiklerini, beklentilerinin büyük olduğunu, bu kapsamda gençlerin kültüre ve sanata katılımının daha da artacağını söyledi.

Gençlerin çeşitli imkansızlıklar sebebiyle gerçekleştiremedikleri birçok düşünceyi hayata geçireceğine işaret eden Yıldırım, eserler ortaya çıktıkça başka gençlere de ilham verileceğini belirtti.

Yıldırım, gerçekleştirilen bir projesi bulunmayan gençlerin de hayal kurmaya başlayacağını ifade ederek, "Biz, hükümet olarak onların her zaman yanında olacağız, her zaman destek vereceğiz. Geçen yıl ilk adımı atıldı, proje kapsamında farklı sanat dallarında toplam 91 projeye 8 milyonun üzerinde destek verildi. Bu yıl desteği büyüttük, 2017 yılında 54 milyon tutarında bir kaynak ayırıyoruz. Bu yıl müzik alanındaki projeleri de destek kapsamına aldık. Ben gençlerimizi buradan bir kez daha kültür ve sanatın çeşitli dallarında kafa yormalarını, proje geliştirmelerini davet ediyorum, çağrı yapıyorum. Bu projelerin gençler tarafından veya gençlere yönelik olarak üretilmesi esastır." diye konuştu.

Kültür ve sanatla dağarcığını zenginleştiren, kendini geliştiren gençlere ülkenin ihtiyacı bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, "Terörü yok etmek istiyorsak, her türlü ayrışmayı yok etmek istiyorsak daha fazla bu konulara kafa yormamız gerekiyor." dedi.

- "Bilgili ve donanımlı yetişsinler istiyoruz"

Başbakan Yıldırım, bir ülkedeki insan kaynağı yükseltilemediği zaman kurulan yapıların er ya da geç atıl kalacağına işaret etti. Ülkenin çalışkan, kültürlü, etkin ve olgun yetişmiş insan kaynağına ihtiyacının bulunduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Maddi güç ve yüksek teknolojinin sağladığı imkanlarla nasıl insanlık dışı suçların işlenebildiğine hep şahit oluyoruz. İnsan yetiştiremiyorsanız elinizdeki güç, bütün insanlık için büyük bir tehdide dönüşüyor. Gençlerimiz hem bilgili hem donanımlı yetişsinler istiyoruz hem de dünyaya zengin ve derinlikli bir bakış açısına sahip olmasını istiyoruz. Gençlerimiz insani değerlerini, ahlaklarını yitirmesinler, iyiye ve daima güzele yönelsinler istiyoruz. Bu yüzden onların kültür ve sanatla zenginleşmelerini ve ülkemizi de zenginleştirmelerini bekliyoruz."

Yıldırım, 2002'den bu yana gençlere destek olmak için her alanda büyük bir gayret içinde olduklarını, 15 yıldır gerçekleştirilen projelerle, verilen desteklerle gençlerin yolunu açmaya, geleceklerini aydınlatmaya devam ettiklerini ifade etti.

"Her geçen gün büyüyen, güçlenen, zenginleşen Türkiye'nin artık insan kalitesini daha üst seviyeye çıkaracak adımlara yatırımını daha çok yapması lazım." diyen Yıldırım, GENÇDES Projesi'nin bu anlamda örnek bir proje olduğunun altını çizdi.

Başbakan Yıldırım, söz konusu projeyle Türkiye'nin geleceğine damga vuracak büyük sanatçılar, kültür adamlarının açığa çıkacağını, ülkenin zenginliğine zenginlik katacak büyük eserlerin önünün açılacağını, sinema, tiyatro, edebiyat, müzik dersleri ve nice zengin sanat ürünlerinin de ortaya çıkacağını dile getirdi.

(Sürecek)

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