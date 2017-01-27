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El Bab'daki operasyon

27 Ocak 2017 Cuma, 16:26

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da yürüttüğü kararlı harekattan dolayı terör örgütü DEAŞ mensuplarının ümitlerinin ciddi şekilde kırıldığı ve örgütün El Bab'dan çekilmeye hazırlandığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, El Bab'daki sivillerin çoğu, terör örgütü DEAŞ mensuplarının tehditlerine rağmen bölgeden göç etmeyi başardı. Ancak halen El Bab'da 15-18 bin civarında sivil halkın kaldığı düşünülüyor. Özellikle kendisine karşı olan sivilleri şehirde tutup kalkan olarak kullanmayı hedefleyen DEAŞ terör örgütü, ailelerin El Bab'dan çıkmasını engellemeye devam ediyor. Bu kapsamda, son olarak terör örgütü DEAŞ'e karşı oldukları bilinen Cahcah, Kadiri, Şihabi ve Silo aşiretlerine mensup 7 aile, motosiklet ve iki pikapla kaçmaya çalışırken, Tel Batnan ile Mervaha arasında teröristlerce bu gruba ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 18 sivil hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

DEAŞ mensupları, sivillerin yaşadığı binaların alt katlarını silah deposu, karargah ve barınma yeri olarak kullanılıyor ve insanlık dışı şiddet ve bastırma uygulamalarıyla masum insanların hayatlarını tehlikeye atıyor.

Şehirde su, elektrik gibi temel hizmetler ve asgari yaşam koşulları yok denecek seviyelere indi. Hastane imkanları, insanların normal tedavi süreçlerini sekteye uğratacak şekilde yetersiz kalıyor. Bu nedenle zaman zaman basit sağlık problemi olanlar bile hayatını kaybediyor.

Şehirde mahsur kalan sivil halkı camilere toplayıp Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden birliklere yönelik yaptıkları operasyonları izleterek propaganda yapan DEAŞ mensubu teröristler, bu şekilde çatışmaların DEAŞ lehine devam ettiği algısı yaratmaya çalışıyor. Örgüt, bu yolla insanların şehirden kaçmasına engel olmak istiyor.

DEAŞ terör örgütünün savunma hatlarını kuvvetlendirmek ve karşılaştıkları kuvvetlere azami kayıp ve hasar verdirmek amacıyla El Bab'da yaptıkları çukur, hendek, engel tesisi, mayınlama, bubi tuzakları gibi istihkam çalışmaları ağırlıklı olarak kuzey, batı ve kuzey batı bölgelerinde sürüyor.

Bölgedeki istihbarat kaynaklarından, rejim güçlerinin ilerlediği bölgelerde mayın, el yapımı patlayıcı ve istihkam çalışmalarının nispeten daha zayıf olduğu bilgisi alınıyor. Özellikle El Bab-Kadiran yolunda Al-Albi mezrası yakınlarında sürekli istihkam çalışmaları yürütülüyor.

Diğer taraftan El Bab'ın içinde Zemzem, Fatma Al-Zahra, Senter kavşağı, Al Sani kavşağı, Hürriyet Sahası, Rai kavşağı, Otogar, Asfur ve Al-Rahib Sokağı gibi bölgeler ile Kabasin girişi ve Al-Muhallak Al-Şimali'ye bombalı tuzaklar ve mayın döşendi.

- DEAŞ'in El Bab'daki askeri durumu

Son zamanlarda Tunuslu muhacirlerin El Bab'da yoğunluk gösterdikleri göze çarpıyor. DEAŞ terör örgütü, tüm karargahlarını ve merkezlerini Tadif bölgesine taşıdı. DEAŞ terör örgütünün son dönemde intikallerinde daha çok motosiklet kullandığı görülüyor. Bunun insansız hava aracı dahil hava taarruzlarından sakınmak amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

Biza'daki terörist sayısının az olduğu, bu nedenle DEAŞ terör örgütünün Biza'daki bomba yüklü araç imal atölyesini şehrin bilinmeyen bir bölgesine taşıdığı, ayrıca şehirdeki posta idaresinin örgüt tarafından karargah olarak kullanıldığı belirlendi.

- Teröristler Kabasin'de kendi bombalarıyla öldü

Kabasin ile ilgili gelen son bilgilere göre ise DEAŞ'ın şehirde döşediği el yapımı mayın ve bombalı tuzakların yerlerini bilen veya bunları bizzat döşeyen teröristler, hava taarruzunda hayatlarını kaybetti. Ölen teröristlerin ellerindeki haritaya ulaşılamadığı, bu yüzden bazı terör örgütü mensuplarının mahsur kaldıkları ve hareket alanlarının kısıtlandığı, hatta bazılarının kendi bombalarıyla öldükleri yönünde istihbarat bilgileri alındı.

TSK'nın yürüttüğü kararlı harekattan dolayı DEAŞ terör örgütü mensuplarının ümitlerinin ciddi şekilde kırıldığı ve örgütün El Bab'dan çekilmeye hazırlandığı öğrenildi.

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