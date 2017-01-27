Kamu Başdenetçisi Malkoç:

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MERSİN (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin dünyanın en pahalı arsası üzerinde olduğunu belirterek, "Elbette bunun bir bedeli var. Bu bedel bize ne olarak yansıyor? Terör olarak, göç olarak yansıyor. Tedbir alamazsak huzursuzluk olarak yansıyor. Ama biz insanımızı iyi yetiştirirsek, güçlü olursak bütün dünyaya düzen veririz. Hakkaniyeti, adaleti öğretiriz. Bunu Osmanlı döneminde yapmışız." dedi.

Malkoç, Kredi Yurtlar Kurumu "2. Tematik Kış Kampı" çerçevesinde Mersin İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Hukuk Kampı" kapsamında düzenlenen "2017'den 2023'e Türkiye Vizyonu" konferansında, şimdiki gençlerin imkanların çok güzel olduğuna işaret etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Malkoç, "Türkiye'de her ilde üniversite var. Mezunların sayısı binlerle değil 10 binlerle 100 binlerle ifade ediliyor. Meslek hayatında iş hayatında önceden lise mezunu olmak avantajdı. Şimdi üniversite mezunu olmak avantaj değil. Fark olacaksa ya doktora yapmış olacaksınız veya yabancı diliniz çok iyi olacak." dedi.

Malkoç, her şeyin temelinde insan olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Türkiye müthiş bir coğrafyaya sahip. İnanılmaz imkanları var. Bir tarafta Balkanlar, dünyanın en karışık bölgesi, bir tarafta Kafkaslar, etnik olarak en hareketli yer, öbür tarafta insanlığın kurulduğu coğrafya Ortadoğu ve üçünün kesiştiği yerde de Türkiye var. Dünyanın en pahalı arsasının üzerindeyiz. Elbette bunun bir bedeli var. Bu bedel bize ne olarak yansıyor? Terör olarak, göç olarak yansıyor. Tedbir alamazsak huzursuzluk olarak yansıyor. Ama biz insanımızı iyi yetiştirirsek, güçlü olursak bütün dünyaya düzen veririz. Hakkaniyeti, adaleti öğretiriz. Bunu Osmanlı döneminde yapmışız."

- "AB hiçbir problemini çözemedi"

Malkoç, Avrupa'nın doğalgazla ısındığını ve tahminen yıllık tüketiminin 380 milyar metreküp olduğunu, bunun 200 milyar metreküpünü kendi imkanlarıyla coğrafyasından karşıladığını, 180 milyon metreküpünü de dışarıdan aldığını aktardı.

2030 yılında Avrupa'nın doğalgaz tüketiminin 800 milyar metreküp olacağının tahmin edildiğini vurgulayan Malkoç, "Bunun ancak 250 milyar metreküpünü kendi imkanlarıyla karşılayabilecekler. Geri kalan 550 milyar metreküpünü nereden alacak? Rusya'dan Azerbaycan'dan, İran'dan veya yeni doğa gaz kaynaklarından alacak. Bu enerji hatları Türkiye üzerinden geçecek. Allah'ın bize verdiği böyle bir nimet. Müthiş bir şey ama bu iyi kullanılmazsa aynı zamanda risk." ifadesini kullandı.

Malkoç, şu anda Avrupa Birliği'nde (AB) dağılma, çökme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AB hiçbir problemini çözemedi. Bosna'da katliam oldu binlerce Müslüman'ı katlettiler, çözemediler. En yakın zamanda Kosova krizi oldu çözemediler. Yunanistan ekonomisi battı, İspanya, İtalya ekonomisi veya Ukrayna krizi çözemediler. ABD'nin kendi sorunları var. Dünya ekonomisi Asya'ya doğru kayıyor. Üretim, finansman, para Asya'ya doğru kayıyor. Peki Asya'da üretilen mallar batıya nereden taşınacak. Hatlar geliyor, Kazakistan'da buluşuyor. İster Hindistan'dan, ister Kore'den ister Çin'den çıksın. Kazakistan'dan 3 yol var. Birisi Rusya üzerinden soğuk, sıkıntılı zor bir coğrafya, üstüne üstelik Rusya gibi bir devlet var, batıyla sürekli kavgalı. Yani oradan gitmesi zayıf bir ihtimal. Diğer hat yine Kazakistan üzerinden Hazar Denizi'ni geçip Türkiye'ye geliyor. Üçüncü hat daha güneyden Kazakistan, İran üzerinden ama yine Türkiye'den geçiyor. Böyle bir coğrafyada bizi rahat bırakmak istemeyenler olacak. Ama onlara karşı bu coğrafyayı savunacak olanlar sizlersiniz. Onun için iyi yetişmeniz lazım."