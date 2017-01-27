Başkentte kaçak akaryakıt operasyonu

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ANKARA (AA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen operasyonda yakıt amaçlı kullanılan 11 ton hidrolik sistem yağı ile araçlara dolum yapılan düzenek ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün Esentepe Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir çekici ile tırın yakıt deposuna santrifüj ve motorlu düzenek ile hidrolik sistem yağı dolumu yapan iş yeri sahibi M.Ç. ile tır şoförü E.Ç. suçüstü yakalandı.

İş yerindeki aramada 10 bin 965 litre hidrolik sistem yağı, dolum işleminde kullanılan santrifüj ve motorlu düzenek ile 5 metre hortum ele geçirildi.

M.Ç. ile E.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.