Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Bolboceanu Adana'da

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ADANA (AA) - Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bolboceanu, ziyarette, valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Demirtaş ile bir süre makamında görüşen Bolboceanu, Moldova ile Türkiye arasında eski yıllara göre başta turizm olmak üzere her alanda büyük yükselişlerin olduğunu belirtti.

Vali Demirtaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasında son yıllarda yapılan ekonomik antlaşmalara dikkati çeken Demirtaş, Türkiye ile Moldova’nın karşılıklı iş birliği sayesinde yatırımların artarak devam ettiğini kaydetti.

Vali Demirtaş, iş adamlarına her zaman yardımcı ve destek olacaklarını belirtti.



