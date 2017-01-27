Samsun'dan Halepliler için 8 tır yardım malzemesi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Beşir Derneği öncülüğünde Semerkand Vakfı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Samsun Şubesi ve Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonunun (GENÇKON) desteği ile Suriye'deki savaş mağdurları için toplanan 8 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

Semerkand Kültür Merkezi önünde düzenlenen törene Samsun Valisi İbrahim Şahin ve kampanyaya destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile üyeleri katıldı.

Törende konuşan Vali Şahin, Samsun halkının Haleplilere sahip çıktığına işaret ederek, "Samsun halkının bu duyarlılığı insanın gözünü yaşartıyor. Vatana, millete, bayrağa göz diken insanlara asla müsaade etmeyeceğiz ama bize yüzünü çeviren insanların da asla mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetimiz ve halkımız el ele vermiş durumdayız. Ben bu hayırda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gönderilen yardım malzemeleri hakkında bilgi veren Semerkand Vakfı Samsun Şube Başkanı Zekai Murzioğlu ise "Tırlarda 120 ton un, 25 ton bakliyat, 10 ton şeker, 7 ton yağ, 5 ton kahvaltılık, 4 ton makarna, 500 battaniye, 300 yatak, kışlık bot, kaban, gibi giyecek eşyası gönderiyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından edilen dua sonrası yardım malzemesi yüklü 8 tır bölgeye uğurlandı.