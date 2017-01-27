Pakistan'daki Türk Yemekleri Festivali'ne yoğun ilgi

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KARAÇİ (AA) - Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen Türk Yemekleri Festivali yöre halkından büyük ilgi görüyor.

Pakistan'ın en büyük otel zincirlerinden "Avari Towers" tarafından Karaçi'de düzenlenen festivale yemek severler yoğun ilgi gösteriyor.

Festivalin açılışına Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Murat Mustafa Onart'ın yanı sıra çok sayıda diplomat, üst düzey şirket yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Festivalin baş organizatörü Emmanuel Riggi, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuklara, özgün Türk mutfağı deneyimi sunan bu özel festivale ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Riggi, "29 Ocak'a kadar sürecek festivale katılacak misafirlerimizi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avari Towers"ın Aşçıbaşı İmran Ahmed de "Türk mutfağı her zaman yemek severleri şaşırtmıştır." dedi.

Pakistanlı iş adamı Tahir İkbal de AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce İstanbul'da yediği kebabı ve köfteyi çok sevdiğini, bu nedenle Türk yemeklerinin sunulduğu festival fırsatını kaçırmadığını söyledi.

AA muhabirine konuşan festivalin organizatörlerinden Mediha Avais, Karaçi halkının festivale gösterdiği ilginin "çok yoğun" olduğunu ifade etti.







