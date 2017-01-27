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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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"En büyük hayali doktor olmaktı"

27 Ocak 2017 Cuma, 16:50

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te burnundaki kıkırdağın alınması için 17 Ocak'ta ameliyat olduğu sırada beyin kanaması geçirdiği iddia edilen ve yoğun bakımdaki 10 günlük yaşam savaşını kaybeden 17 yaşındaki Kübra Özüberk'in babası Ümmet Özüberk, kızının doktor olma hayali kurduğunu belirterek, sorumluların bulunmasını istedi.

Kızının cenazesini teslim almak için Asri Mezarlık'ta bekleyen baba Özüberk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının burnundaki kıkırdağın alınması için 17 Ocak'ta ameliyata alındığını ancak bir daha çocuğunu göremediğini söyledi.

Basit bir burun ameliyatının sonunun mezarlık olmaması gerektiğini ifade eden baba Özüberk, "Okuyup doktor olacaktı. En büyük hayali doktor olmaktı. Öğretmenleri kendisini çok takdir ederdi. Bu olayda kim suçluysa çeksin. Yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

Genç kızın sınıf arkadaşı Esra Yıldız da, Kübra Özüberk'i 4 yıldır tanıdığını belirterek, "Son senemize girmiştik. Burnundan ameliyat oldu. Nasıl oldu biz de tam bilmiyoruz. Doktor olmak istiyordu. Derslerinde çok iyiydi. Doktor olmak istiyordu ama olmak istediği meslekteki insan hayatına sebep oldu." diye konuştu.

Genç kızın arkadaşlarından Sare Çörekçioğlu da, Kübra Özüberk'in hayat dolu bir insan olduğunu, öldüğüne inanamadığını dile getirerek "Hala gelecek diye bekliyoruz. Herkese iyi davranırdı, herkese gül verirdi. 2-3 senedir zaten nefes almakta zorluk çekiyordu. Küçük bir operasyondu, her insanın olabileceği bir şeydi. Biz de ameliyathaneden çıkmasını bekledik. 10 gündür bekliyoruz, hala bekliyoruz. İhmal olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.


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