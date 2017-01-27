Adana'daki silahlı kavga

ADANA (AA) - Adana'da adliye yakınlarında bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Mahkemede görülen duruşmanın ardından adliye çıkışı taraflar arasında yaşanan silahlı kavgada Hüseyin Denizhan'ın öldürülmesi, aynı aileden Yusuf, Hasan, Recep ve Akan Kani Denizhan’ın yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça salıverildi.
Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden Murat, Seyhan ve Taner D. tutuklandı, 2 zanlı ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.
Yunusoğlu Mahallesi'nde 15 Aralık 2015'te çıkan, sanıkların tutuksuz yargılandıkları silahlı kavgayla ilgili Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın 24 Ocak'taki duruşması görülmüş, taraflar arasında adliye çıkışında kavga yaşanmıştı.