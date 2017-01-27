Kore gazisi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde vefat eden 85 yaşındaki Kore Gazisi Aşır Ali Öztürk, askeri törenle toprağa verildi.
Şereflikoçhisar'a bağlı Şabanlı Mahallesi'nde ikamet eden Öztürk, 25 Ocak Çarşamba günü evinin merdivenlerinden düştü. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan gazinin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
Öztürk, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öztürk için ilçede resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene, sivil ve askeri yetkililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Öztürk'ün cenazesi, Sanayi Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, askeri törenle ilçe mezarlığında toprağa verildi.