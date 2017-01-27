Aydın'da yüksekten düşme

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde 80 yaşındaki bir adam 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zeybek Mahallesi Zeybek 1. Cadde'deki bir apartmanın 5. katında çocuğu ve geliniyle yaşayan 80 yaşındaki Şevket Öztürk, hava almak için balkona çıktı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dengesini kaybedip, beton zemine düşen Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öztürk'ün düştüğü sırada oğlu Mustafa ve gelini Sibel Öztürk'ün işte olduğu öğrenildi.

Öztürk'ün cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine kaldırıldı.