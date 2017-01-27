SGK'dan 4/A cari dönem tahsilat programlarına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, işverenlerin 4/A cari dönem tahsilat programlarının bu hafta sonu bazı saatlerde uygulamaya kapatılacağı bildirildi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, özel sektör işverenlerinin 2016 Aralık ayına ait prim borçlarının ertelemelerine ilişkin çalışma yapılacağından, işverenlerin 4/A cari dönem tahsilat programlarının 28-29 Ocak 2017 tarihleri arasında günün bazı saatlerinde uygulamaya kapatılacağı belirtildi.

İşverenlerin 2016 Aralık ayına ait ödemelerini 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde sistemin açık olduğu saatlerde veya 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde yapabilecekleri kaydedildi.





