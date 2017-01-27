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Silopi'nin 45 yıllık su ihtiyacı giderildi

27 Ocak 2017 Cuma, 17:05

ŞIRNAK (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesisi ile ilçenin 45 yıllık su ihtiyacının karşılanması öngörülüyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde DSİ tarafından yapımı tamamlanan arıtma tesisi, yapılan protokol ile İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Silopi Belediyesine devredildi.

DSİ 10. Bölge Müdürü Murat Dağdeviren, Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ökten ve Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar ile diğer yetkililer tesiste incelemede bulundu.

Dağdeviren, bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, imzaladığı protokol ile tesisin işletmesini Silopi Belediyesine devretti. Dağdeviren, performans testlerinin ardından ilçe merkezi ve 13 köye arıtılmış su verildiğini belirterek, 60 bin metreküp günlük kapasiteli, çok büyük ve önemli bir tesisi hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Türkiye'nin her yerinde temiz ve sağlıklı içme suyu verilmesi konusunda çok büyük özveri ve gayretler ile çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Dağdeviren, tesisleri, belediyelere devrettiklerini, Silopi Belediyesinin de nitelikli personel ile tesisi devralmakta olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduklarını anlattı.

Tesisleri yapmak kadar işletmenin de önemli olduğuna dikkati çeken Dağdeviren, şöyle devam etti:

"Belediyenin de bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz. Kendilerine de bu konuda teşekkür ediyoruz. Bu modern tesisin kazandırılmasında hükümetimizin, devletimizin, kaynak ayırmış olması, bölgeye bu yatırımın getirilmiş olması da ayrıca büyük mutluluk verici. Ülkemizin en uç noktasında bu tesisi görmüş olmaktan, yapılmış olmasından çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

Ökten de "Silopi ve belediyemiz adına devletimize yaptıkları hizmetlerden dolayı, özellikle Silopi bölgemize bu güzel tesisi açmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Tesisin 35 dönümlük arazi üzerinde yapıldığı, Türkiye ve Avrupa standartlarına uygun bir şekilde suyun arıtılarak verileceği, ilçe merkezinin yanı sıra 13 köyün de 45 yıllık su ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.

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