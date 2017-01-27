27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Devlet kurumunun görüldüğü yapıyı ortaya çıkarmaya çalıştık"

27 Ocak 2017 Cuma, 17:12
"Devlet kurumunun görüldüğü yapıyı ortaya çıkarmaya çalıştık"

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Erciş Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, ilçedeki iş adamlarıyla bir araya geldi.

Yaşar, Erciş Öğretmen Evi'nde iş adamlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, birlikteliğin önemini vurguladı.

Baharda birçok etkinlik ve projeyi hayata geçireceklerini belirten Yaşar, 11 Eylül'den bu yana belediyenin kurumsal yapısını düzeltmeye çalıştıklarını belirtti.

Yaşar, şöyle konuştu:

"Yöneticisinin belli olmadığı, karar mekanizmalarının anlaşılmadığı bir yönetim yapısından, vatandaşın baktığında devletin bir kurumunu görebileceği belediye yapısını ortaya çıkarmaya çalıştık. Başındaki adamın, kararların nasıl, kimler tarafından alındığının belli olduğu, bütün yönetim basamaklarının önceden planladığı, açıklandığı ve herkes tarafından bilindiği ve halkın da içine girdiği zaman orada kendini bulduğu, sahiplendiği, bir derdini anlattığında o derdin en azından çözülmediyse bile hangi basamaklardan geçerek işlendiği, gördüğü bir belediye oluşturmaya çalıştık. Bu çok önemli çünkü insanları ortak etmezseniz o kurum yabancılaşır. Yabancılaşınca da halktan kopunca da bu sefer hedeflediği hizmeti verse ve çok fazla yatırım yapsa bile vatandaş memnuniyeti yaratamadığı için başarısız bir yönetim olur."

- "Önemli mesafe katettik"

Görevlendirme yapıldıktan sonra öncelikle belediyenin kurumsal yapısını yeniden ele aldıklarını ve şekillendirdiklerini vurgulayan Yaşar, halka doğrudan hizmeti verebilmek için kurumu baştan aşağı yeniden tasarladıklarını ifade etti.

Bu konuda önemli mesafe katettiklerine dikkati çeken Yaşar, artık Erciş Belediyesine gelen vatandaşın kapıdaki güvenlikçi ve danışmadan başlayarak devleti gördüğünü anlattı.

Yaşar, "Devleti görüyor derken, devletin ciddiyetini görüyor. Kendisiyle ilgilenilebileceğini, sorunun ciddiye alınabileceğini görebiliyor. Ben o kanaatteyim. Daha da iyi olacak inşallah." dedi.

Bu yıl daha çok alt yapı eksiklerinin giderileceğini yol, park, bahçe, kafeterya, yürüyüş, spor alanları gibi 14 ana projeyi yaşama geçireceklerini anlatan Yaşar, bu hizmetlerin vatandaşın günlük hayatını kolaylaştıracağını, 2018 de ise hedeflerinin belediyeyi modern hizmete ulaştırmak olduğunu bildirdi.

Belediyede "beyaz masa" sistemini geliştireceklerini, böylece vatandaşın tek noktaya dilekçesini sunarak sonucu oradan alacağını kaydeden Yaşar, bunun 2018 yılında yaşama geçirileceğini dile getirdi.

- "İlçede güven hakim oldu"

Yaşar, Erciş'in en büyük sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu, bu konuda ilçedeki esnafın direnç gösterdiğini aktardı.

İlçede gösterilen dirence rağmen vatandaşın kafasında kentsel dönüşümle ilgili bariyerlerin yıkıldığı değerlendirmesinde bununan Yaşar, 2017 de kangren haline gelmiş sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtti.

Yaşar, Erciş'in bu yıl güvenli bir ortama kavuştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erciş'e güven verdik mi? Hepiniz dükkanınızı daha güvenle açıyor musunuz? Sokakta daha bir huzurla gezebiliyor musunuz? Ama daha sıfırlanmadı. Türkiye'de terör sıfırlanmadı ki burada da sıfırlansın. İnsanları haraca bağlayan, insanları yargılayan, bu ilçeye kök söktüren azınlık vardı. Şimdi bu azınlığın çok büyük kısmı cezaevinde. Çok büyük kısmı tasfiye oldu gitti. Bütün bu kafamızdaki şeyleri yapabilmemiz için güvenlik ortamı gerekiyordu. Bu güvenlik ortamını da çok şükür yüzde 90 sağladık. Tabiri caizse bundan sonra hamallık yapacağız."

Yaşar, sokakları daha güvenli, çatışmanın ve göçün olmadığı bir ilçe yaratmak için kafa birliğine ihtiyaç duyulduğunu, bunun eyleme dönüştürmek gerektiğini ifade etti.

Yaşar, "Erciş şu anki halini hak etmiyor. Ercişli değilim bir süre görevimi yapıp gideceğim. Arkamda böyle bir Erciş kalsın istemiyorum. Yıllar sonra Erciş'i bugünkü tablo ile hatırlamak istemiyorum. Göreve başlarken 'Doğu'nun incisine gidiyorum' diye yazmıştım. Hala o görüşteyim. Yalnız o inciyi daha da parlatmamız gerekmekte." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Van'da terör operasyonu
YEREL

VAN'DA TERÖR OPERASYONU
Rekabetçi Sektörler Programı Toplantısı
YEREL

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI TOPLANTISI
Kaymakamlardan Afad'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAMLARDAN AFAD'A ZİYARET
Botan ve Geveri hakkında &quot;yakalama&quot; kararı
YEREL

BOTAN VE GEVERİ HAKKINDA "YAKALAMA" KARARI
Karael'den 'Cazibe Merkezleri Programı' sevinci
YEREL

KARAEL'DEN 'CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI' SEVİNCİ
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Başkan Vekili Yaşar, iş adamlarıyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ YAŞAR, İŞ ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Erciş, modern kültür merkezine kavuşuyor
YEREL

ERCİŞ, MODERN KÜLTÜR MERKEZİNE KAVUŞUYOR
Bahçesaray'da arıcılara yönelik organik arıcık ile ilgili eğitimi verildi
YEREL

BAHÇESARAY'DA ARICILARA YÖNELİK ORGANİK ARICIK İLE İLGİLİ EĞİTİMİ VERİLDİ
Emekli olan geçici köy korucularına veda yemeği
YEREL

EMEKLİ OLAN GEÇİCİ KÖY KORUCULARINA VEDA YEMEĞİ
Esnaf ve STK temsilcilerinden Kaymakam Dündar'a ziyaret
YEREL

ESNAF VE STK TEMSİLCİLERİNDEN KAYMAKAM DÜNDAR'A ZİYARET
Mesleki yeterlilik belgesi alacaklar dikkat
YEREL

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALACAKLAR DİKKAT
Van'da istişare toplantısı
YEREL

VAN'DA İSTİŞARE TOPLANTISI
ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey:
YEREL

ASİMDER GENEL BAŞKANI GÖKSEL GÜLBEY:
Kaymakamı Öztürk'ten çocuk evlerine ziyaret
YEREL

KAYMAKAMI ÖZTÜRK'TEN ÇOCUK EVLERİNE ZİYARET
Van, EMITT Fuarı'nda tanıtılıyor
YEREL

VAN, EMITT FUARI'NDA TANITILIYOR
Muradiye Belediye Başkanı Tunç tutuklandı
YEREL

MURADİYE BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ TUTUKLANDI
Gümrük Bölge Müdürlüğünden Van TSO'ya ziyaret
YEREL

GÜMRÜK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN VAN TSO'YA ZİYARET
Uzmanlardan diyabetik retinopati uyarısı
YEREL

UZMANLARDAN DİYABETİK RETİNOPATİ UYARISI
MÜSİAD'dan Başbakan Yıldırım'a teşekkür
YEREL

MÜSİAD'DAN BAŞBAKAN YILDIRIM'A TEŞEKKÜR
&quot;Van'da bir itfaiye eri ile görev yapmış ilçelerimiz var&quot;
YEREL

"VAN'DA BİR İTFAİYE ERİ İLE GÖREV YAPMIŞ İLÇELERİMİZ VAR"
Van'da Dünya Gümrük Günü kutlandı
YEREL

VAN'DA DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ KUTLANDI
Vanlı çocuklar Yetim-Der ile sevindi
YEREL

VANLI ÇOCUKLAR YETİM-DER İLE SEVİNDİ
Sürücü adaylarının karla imtihanı
YEREL

SÜRÜCÜ ADAYLARININ KARLA İMTİHANI