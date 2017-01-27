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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Fırat Kalkanı Harekatı

27 Ocak 2017 Cuma, 17:15
Fırat Kalkanı Harekatı

ORDU (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çalışkancı'nın (25) naaşı, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Bu sırada, anne Nerman ve baba Ahmet Ali Çalışkancı ile şehidin bazı yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta zorluk yaşayan anne Çalışkancı'ya sağlık görevlileri müdahale etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla şehidin cenazesi, Fatsa Hükümet Konağı önündeki tören alanına getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Bahçeler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Erzincan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.


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