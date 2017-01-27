Manisa Teknokent ile Vestel arasında iş birliği

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MANİSA (AA) - Manisa Teknokent ile Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında iş birliği anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden yapılan açıklamada, Vestel İcra Kurulu Üyesi İhsaner Alkım ile Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş ile yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği belirtildi.

Alkım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile iş birliklerini ilerleyen dönemde daha da artıracaklarını, ilk aşamada ortaklıklarının yanında teknokent içerisinde bir ofisle fiili olarak yer alacaklarını kaydetti.

İhsaner Alkım, bu ofiste Ar-Ge faaliyetlerinin bir kısmı ve personel eğitim faaliyetlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile ortak yürüteceklerini bildirdi.