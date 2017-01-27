Çankırı'daki FETÖ davası

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan aralarında eski Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Hasan Akça ile tutuksuz sanıklardan eski Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş, eski Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Gürbüz, eski Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Öz ve eski İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Reha Yılmaz'ın da bulunduğu 22 sanık katıldı.

Mahkeme tutuklu sanıklardan 14'nün tutukluluk halinin devamına, eski İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Hasan Akça'nın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Duruşma 17 Mart'a ertelendi.

Çankırı'da FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik ağustos ayında yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 18'i tutuklanmış, 4'ü serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında eski rektör Savaş hakkında terör örgütüne yardım ve yataklık, diğer şüphelilere de terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla dava açılmıştı.