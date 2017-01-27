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Ağrı'da ulaşıma kar engeli

27 Ocak 2017 Cuma, 17:23
Ağrı'da ulaşıma kar engeli

Ağrı (AA) - Doğubayazıt-Çaldıran yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde dün başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor. Birçok araç ve tır, geçidin yüksek kesimlerinde mahsur kaldı. Somkaya ile Gülizar köyleri arasındaki yol, mahsur kalan araçlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tır sürücüsü Salahattin Abiç, Tendürek'te mahsur kaldığını belirterek, "Yolda hem kar var hem de buzlanma. Aracımı her türlü kış şartlarına hazırlayarak yola çıktım. Zincirim de takılı. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yapmasını istiyoruz." dedi.

İran uyruklu Tır şoförü Veli Salihi ise iki saattir bölgede mahsur kaldığını belirterek, "Aşırı buzlanma olduğu için zincirle de rampayı çıkamıyoruz. Karayollarından tek isteğimiz bizi rampaya kadar çıkarsın, gerisini biz hallederiz" diye konuştu.

Karayolları ekipleri ise ulaşımın tekrar açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Ağrı-İran yolunun Pamuk Geçidi mevkiinde de kar ve tipi yüzünden bir çok araç mahsur kaldı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgede, ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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