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Moğol Türkolog adayları sertifikalarını aldı

27 Ocak 2017 Cuma, 17:32

ANKARA (AA) - Moğolistan Milli Üniversitesi Türkoloji bölümünde eğitim gören 18 öğrenci, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yoğunlaştırılmış Türkçe kursuna katıldıktan sonra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) sertifikalarını aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), YEE ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi iş birliğiyle ilk defa düzenlenen "2017 Kış Okulu Programı" 14-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere YEE Başkanı Şeref Ateş ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun tarafından sertifikaları verildi.

- 15 Temmuz sonrasında 540 öğrenci Türkçe eğitim aldı

YEE Başkanı Ateş burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz sonrasında 45 ülkeden gelen 540 ögrencinin bir ay boyunca yoğunlaştırılmış Türkçe eğitimi aldığını söyledi.

Ateş, "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye biraz daha kendi değerlerine, kendi insanına güvenini yenileyerek kurumlar arası aynı dili konuşma anlamında büyük bir hassasiyet gösterdi." dedi.

Türklerin Orta Asya’dan geldikten sonra bin yılını aşkın süredir Türkiye'yi vatan edindiklerini belirten Ateş, "Bu vatanın kültürlerini içselleştirdiler ve doğu ve batı arasında köprü görevi üstlendiler. Hem Avrupa’yı hem Asya’yı hem de Afrika'yı birbirine bağlayan bir köprü görevi üstlendiler." şeklinde konuştu.

Ateş, "Biz hem getirdiğimiz kültürle hem de başka coğrafyalara ilettiğimiz kültürlerle özellikle kültürler arası anlaşmayı dünyanın farklı coğrafyalarında insanlık için geliştiren, olumlu bir şey varsa bunları taşımayı bir görev olarak üstlendik." diye konuştu.

YEE'nin şu anda 46 merkeze ulaştığını, merkezlerde de sadece Türkiye kültürünün yansıtılmadığını anlatan Ateş, merkezlerle bulundukları ülkelerin kültürünü ve insanını da tanıtarak Türkiye ile olan dostluğu artırmaya çalıştıklarını belirtti. Ateş, "Böylelikle insani olarak bütün dünyaya evrensel, kültürel değerleri taşıma görevini yerine getiriyoruz. Bugünkü faaliyet bu kapsamda değerlendirilebilir." ifadesini kullandı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Coşkun ise Türk kültürü ve edebiyatının devlet eliyle tanıtılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Coşkun, "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bunu çok daha iyi anlıyoruz ve böylelikle de Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürünün tanıtımını istismar edenlerin bu şekilde önüne geçilmiş olunmasından bugün duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum." dedi.

- Moğol öğrenciler Bolu'da eğitim aldı

Moğol öğrenciler, Türkçeyi ilerletmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü yakından tanımak üzere 15 gün boyunca Bolu'da eğitim gördü. Öğrencilere Türkçe derslerinin yanı sıra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından seminerler verildi. Öğrencilerin Türkçelerinin yanı sıra akademik bilgilerinin artırılması da hedeflendi.

Bolu ve çevresindeki tarihi ve coğrafik güzellikleri de görme fırsatı bulan Moğol öğrenciler, yerel makamlar tarafından da kabul edildi.

2009 yılında faaliyetlerine başlayan YEE'nin yurt dışındaki kültür merkezlerinde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan iş birlikleriyle Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi destekleniyor. Kültür merkezleri aracılığıyla Türk kültür ve sanatını tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenlenerek, ulusal veya uluslararası organizasyonlarda Türkiye temsil ediliyor.

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